tmwradio Melli sui falli di mano: "Chi decide le regole? Non c'è una logica"

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante Alessandro Melli ha parlato dei falli di mano e dei tanti rigori assegnati in Serie A: "Chi è che decide le regole? Non un ex calciatore. Tutto questo non ha una logica. Gente che ha giocato al calcio capisce che non hanno senso certi rigori. Le braccia sono diventate un problema, si vedono rigori paradossali. E poi vedo anche tante ammonizioni ed espulsioni. Fare un fallo è diventato un problema".