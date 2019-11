Mister Vincenzo Montefusco ha parlato del momento del Napoli a TMW Radio, durante Maracanà.

Sulla questione arbitrale

"Se tu non ai il rigore perché c'è il gomito di Llorente sul difensore, allora devi fischiare il fallo. Dai la punizione e basta. Con il Napoli capitano sempre cose strane. Se fischi il fallo, tutti zitti e non ci sarebbero polemiche".

Su Lozano

"Non era mai successo pagare così tanti soldi per un giocatore. Ancelotti è il tecnico del Napoli. Se Lozano è stato preso per farlo giocare al posto di Insigne, deve avere il coraggio di farlo giocare. Altrimenti non può giocare spezzoni di partita e dimostrare sempre qualcosa. Deve abituarsi a questo calcio. Sta diventando la storia del giocatore bravissimo che non riesce ad imporsi. Non so se è questione di allenamento, di adattamento o modulo".

Sulla Roma

"Dzeko è un giocatore fondamentale. Ha fatto bene la Rom a confermarlo. Zaniolo diventerà importantissimo in futuro".