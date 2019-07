TMW RADIO - Montefusco: "Napoli, Icardi lo prenderei subito ma..."

Il tecnico Vincenzo Montefusco ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del Napoli e delle manovre di mercato del club di De Laurentiis.

Sul Napoli

"Meglio con due punte o con una sola insieme al trequartista? Se giochi con due, il problema sarebbe quello di Icardi, che predilige stare da solo in area. Con la seconda punta vicino, Milik dovrebbe giocare più indietro. Rodriguez dove giocherebbe? Se scelgono lui, solo Ancelotti sa dove schierarlo. Ma chi dovrebbe uscire dai titolari? Me lo ricordo 4 anni fa, impressionò tutti ai Mondiali. Sembrava il numero 10 di una volta. Ma con il 4-4-2 è stato eliminato questo ruolo. Dipende tutto che ruolo vorrà fare Ancelotti comunque. Manca una vera punta da tanti gol. Quindi servirebbe più Icardi. Ma deve essere accontentato Ancelotti e dovrebeb arrivare James, sennò perché è venuto? Se non gli prendi l'unico giocatore che chiede.... Icardi? Il problema è chi ha vicino, che non sa gestirlo. Ha tutte le qualità per fare bene ma la compagna gli ha creato questa nomea. Io lo prenderei di corsa. Al Napoli poi servirebbe un giocatore come De Rossi, io me lo prenderei subito, anche per fargli fare solo 20 partite. Serve un uomo tattico davanti la difesa, Ancelotti non lo ha in rosa".