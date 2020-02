vedi letture

tmwradio Montervino: "Napoli, ho grande fiducia per il ritorno. Mertens deve rinnovare"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha detto la sua sulla squadra di Gattuso a TMW Radio, durante Maracanà.

Visto il Mertens di ieri sera, lo convinceresti Adl a tenerlo?

"Io fossi un dirigente del Napoli, gli direi che va rinnovato e basta. Troppi i 7 milioni? Si dicono tante cose, ma non credo che chieda certe cifre. Le strade non sono distanti, si troverà un punto d'incontro. Dopo il record raggiunto, ha tutto il diritto di avere un rinnovo di contratto giusto".

Sei fiducioso?

"Sì, ma Mertens non deve esagerare con il bonus per firmare. Se lui si mantiene su cifre normali, credo che l'accordo lo troveranno sicuramente".

Cosa pensi delle possibilità del Napoli di passare il turno di Champions?

"Io alto le possibilità del Napoli, ha un buon 40%. Loro avranno fuori 4 giocatori importanti Se non dovesse rientrare Jordi Alba, sarebbero cinque assenze non di poco conto. E in più ieri sera non mi ha fatto unga grande impressione. Credo che lasciare in bilico una qualificazione per 180 minuti, secondo me è una giusta strategia. Mi vedo uno 0-0 sofferto al Camp Nou, poi negli ultimi venti minuti anche il Barcellona potrebbe soffrire. Il Napoli mi ha dato grande fiducia per il ritorno".