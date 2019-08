© foto di Insidefoto/Image Sport

A Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, l'ex difensore Sebino Nela ha detto la sua sui temi di giornata partendo dal mercato in casa Napoli: "Oltre Lozano penso che a Napoli possa arrivare anche Icardi. Se fosse così, si capisce facilmente che la squadra potrà lottare anche per il primo posto. Potrei ipotizzare un sorpasso del Napoli sulla Juventus nella griglia. Vorrei rendermi conto subito di che pasta sono fatti Inter e Napoli, per capire che tipo di campionato sarà".