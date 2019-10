TMW RADIO - Nela: "Inter, il gioco arriverà. Roma in emergenza"

L’ex calciatore Sebino Nela ha detto la sua sulla due giorni di Champions League a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sul Napoli

"Campo non facile quello di Salisburgo, obiettivo raggiunto. Quindi va bene così. Mertens-Callejon? Ha detto bene il presidente, chi deve rimanere lo deve fare con tutti i sentimenti, altrimenti possono andare via. Non va trattenuto per forza un giocatore. Meret? E' stato molto bravo. Quando sono così giovani, però può arrivare qualche errore. Per me è bravo come Donnarumma".

Sull’Inter

"Un girone molto equilibrato, peccato il pari con lo Slavia Praga. Loro devono costruire, hanno cominciato bene e ora aspettiamo che si alzi anche la qualità del gioco. Intanto è arrivata una bella vittoria con il Dortmund, davvero importante. Speranze di qualificazione? Vista la squadra e la condizione direi che al 51% può farcela. La bravura di un allenatore non è solo la questione tattica ma tirare fuori tutto il possibile da un giocatore. Quando una società cambia allenatore, tutto si rimette in gioco, c’è più impegno dei ragazzi. Poi per caratteristiche ci sono giocatori che apprendono meglio certe idee. Ed è il caso di Candreva o Gagliardini. L’Inter può crescere ancora tanto. Esposito? E’ giovanissimo, è una bella notizia, è un ragazzo che merita. Un po’ come Zaniolo, che si è trovato titolare al Bernabeu. Gli esordi sono quasi sempre felici, deve avere anche le qualità. E pare ce le abbia".

Sul protagonista della due giorni di Champions

"Mi hanno impressionato Haaland, che è bello anche esteticamente, poi è giovanissimo. E poi Sterling, che ho rivisto finalmente tornare a livelli altissimi. Ha cambi di direzione incredibili".

Sulla Roma

"Infortuni? Non devono diventare un alibi. E' inspiegabile quello che sta succedendo. Sono cambiati medici, fisioterapisti, preparatori. Anche i ragazzi però quando vanno fuori con le Nazionali, devono parlare dei fastidi che hanno, vedi Cristante. Capisco che tutti vogliono giocare, ma serve fare attenzione. La Roma comunque si sta attrezzando anche sulla questione cambi. Negli ultimi due anni è stata falcidiata la Roma, sarà un caso? Voglio crederci. Fonseca ha spiegato la sua teoria di calcio, ma dopo un paio di partite non si è vista quasi più. Diamogli del tempo, ma almeno con 20 giocatori a disposizione. Ora si è in emergenza. Speriamo non capiti più niente, ma in Europa le partite sono dispendiose".