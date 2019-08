TMW RADIO - Nela: "Milan, Suso si divertirà con Giampaolo"

© foto di Andrea Pasquinucci

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex difensore Sebino Nela per parlare dei temi di giornata.

Su Dybala

"Spara alto per rimanere lla Juve? Ci può stare. La scorsa settimana Sarri ha aperto su di lui. Certo, la Juve ti ha dato la possibilità di fare uno scambio, normale che lui faccia uan richiesta alta, visto che altri come Sanchez prendano fior fior di stipendi. Se tramonta tutto, si rimischiano le carte e si torna al punto di partenza. Vedremo cosa farà l'Inter con Lukaku".

Su Conte

"Vuole inculcare la sua mentalità ai giocatori. E ci sta riuscendo. Le sue squadre sono queste, serve intensità e carattere".

Sul Milan e Suso

"Sono convinto che giocherà bene, perché reputo Giampaolo un tecnico preparato. Gattuso, non dimentichiamocelo, sarebbe arrivato in Champions con serenità. Purtroppo nella parte finale ha perso le prestazioni di Piatek e Suso, ma finchè questi due rendevano, il Milan correva. Venendo a mancare loro due, le cose non sono andate bene. Suso per me avrà la possibilità di divertirsi con Giampaolo. Anche se sembra essere sul mercato. Roma su di lui? Gli esterni ce li ha. Sempre che voglia fargli fare l'esterno. Non credo però sia superiore agli esterni attuali. Nel 4-2-3-1 di Fonseca non ce lo vedo".