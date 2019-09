TMW RADIO - Nela: "Roma, Mkhitaryan meglio da trequartista"

L'ex calciatore ed opinionista Sebino Nela a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sulle ultime notizie nel mondo del calcio.

Sulla Nazionale

"Mancini sta facendo un buonissimo lavoro con questi giovani, l'importante è vincere quando devi giocare per qualcosa d'importante. Avanti tutta. Sento tanti ancora poco soddisfatti del gioco, ma quello verrà e poi dipende anche dagli avversari.

Sull'attacco azzurro

"E' l'espressione del nostro campionato. Abbiamo visuto momenti difficili, si segnava poco. Ho visto un ottimo Belotti, mancavano i gol di Immobile ed è arrivato. C'è bisogno di avere attaccanti che facciano gol".

Sulla Roma e il suo centrocampo

"Chi rischia di rimanere fuori? Oggi gli allenatori hanno a disposizione una rosa molto ampia e possono scegliere di volta in volta. Bisogna capire come vorrà giocare. Il 4-2-3-1? Visto il mercato, Veretout può fare il titolare. Al suo fianco ci sono Diawara, Cristante, Pellegrini. Davanti Kluivert, Under, Perotti, Zaniolo, Florenzi e Mkhitaryan. Sono tanti. Quindi penso a metà campo Veretout-Cristante. Ora il problema è lì davanti. Ma c'è da divertirsi. Mkhitaryan lo preferirei trequartista piuttosto che sulla fascia. Ma trequartista lo è anche Pellegrini. Chi può fare tutto è Zaniolo. Gli altri due sono più trequartisti, ma non è detto che magari a metà campo si sposti Pellegrini accanto a Veretout".

Su Piatek

"Magari si sblocca e poi ricomincia a segnare. Può capitare ad un attaccante. Ci sono momenti in cui gira male. Non metto in dubbio le sue qualità, che sono ottime. Vedrete che ricomincerà a fare gol".