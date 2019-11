TMW RADIO - Nela: "Zaniolo patrimonio italiano. Napoli una polveriera"

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, Sebino Nela ha commentato i temi caldi della giornata sportiva. Queste le sue parole:

Sulla Nazionale: "Mancini sta facendo un gran bel lavoro, dopo il ciclo Ventura le cose sono cambiate e tutti si sono messi a testa bassa per lavorare bene. Il lavoro paga sempre, certo l'avversario conta ma vincere è sempre motivo d'orgoglio. Nessuno deve chiedere niente a questi ragazzi in vista di Euro 2020, è un gruppo che però può fare molto bene: Questa squadra ha margini di miglioramento, lasciamo lavorare Mancini e i ragazzi, credo e mi auguro ce nessuno chiederà niente, limitandosi ad apprezzare un ciclo partito molto bene".

Su Zaniolo: "E' una grande risorsa, deve migliorare ed è molto giovane ma ha una gamba pazzesca e, nella giornata peggiore, strappa comunque sempre la sufficienza grazie all'impegno e ai suoi strappi decisivi. Sa prendere i falli, lavorando bene con il fisico. Parliamo di un patrimonio di questa Nazionale. Meriti? Arrivano da lontano ma sono anche suoi, chi non ha commesso un paio di stupidaggini a quell'età?"

Sul Napoli: "In avanti è una squadra a tratti devastante, ma ha bisogno di recuperare la sfera. Allan, in questo 4-4-2, è troppo importante e quando manca si sente. Il problema è stato sottovalutato a monte, andava preso un centrocampista con quelle caratteristiche. La squadra non è continua, le prestazioni dovrebbero arrivare sempre da parte di tutti. Questa squadra ha tutto per fare bene, ma non è serena: l'ambiente è una polveriera, bisognerebbe capire con precisione cosa è successo. La sfida con il Milan? Rischiano tutte e due, la situazione è problematica per entrambe".