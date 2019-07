TMW RADIO - Nicoletti: "Per Chiesa servono oltre cento milioni"

Costantino Nicoletti è intervenuto su TMW RADIO nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla situazione di Federico Chiesa e la Fiorentina: “C’è una proprietà a Firenze che ha uno stile vintage ma moderno. Il presidente ha chiaramente detto di voler ripartire con Chiesa: non lo vuole vendere neanche per cento milioni di euro. Non essendoci una rottura tra le parti, ma una buona diplomazia, se qualcuno vuole Chiesa deve sborsare oltre cento milioni di euro. Le dichiarazioni di Comisso sono una clausola sul giocatore. Per il giocatore si prospetta un aumento dell’ingaggio, circa il 30% in più percepito fino ad ora”.