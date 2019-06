TMW RADIO - Novellino: "Affascinato dal progetto Milan-Giampaolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico Walter Novellino è intervenuto durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei maggiori temi di attualità.

Sulla Nazionale

"Mancini non vuole le punte fisse, ho una simpatia per Quagliarella ma sono tutti bravi in attacco. La Nazionale sta giocando bene, Mancini gli ha dato una fisionomia precisa. Ci farà divertire con il doppio mediano. In assoluto Roberto mi è piaciuto per il fatto di aver schierato insieme Jorginho e Verratti, che si sanno muovere a turno. E poi c'è Barella, che sa inserirsi bene. Mi è piaciuto molto per come ha costruito il centrocampo".

Sul Milan

"Barella servirebbe di più ai rossoneri, perché ha un centrocampo statico. Farebbe comodo anche all'Inter".

Conte, Giampaolo, Sarri, Fonseca: quale progetto lo affascina di più?

"Mia affascina Giampaolo al Milan, perché è parecchi anni che mostra ottimi schemi. Sarebbe curioso vedere il trequartista, penso Suso, dietro le due punte. Gattuso non ha fatto male, anzi, ha fatto un miracolo, perché la squadra non mi sembrava che potesse fare grandi cose ma lui ha ottenuto il massimo".

Sul portiere Radu e Tonali

"Cosa gli consiglierei? Radu è un giocatore consigliato da Damiani. Ha fatto benissimo ad Avellino, sa giocare anche con i piedi. Gli consiglierei di andare in un posto dove può giocare. Per Tonali una piazza come Brescia e le cure di Corini gli faranno bene ancora per un anno. E' giovane ma ha tante qualità. Scambio Roma-Inter con Dzeko e Radu? Il bosniaco mi piace molto, lui partecipa alla manovra, al contrario di Icardi. Per me Marotta ci penserà attentamente allo scambio".

Sulla Juventus

"Io sono convinto che arrivi Sarri, Guardiola è impossibile perché il calcio inglese è tutt'altra cosa. Lì non c'è tattica, si corre molto. Ha fatto bene al Chelsea, nonostante le critiche".