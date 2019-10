TMW RADIO - Paganin: "Inter, il Barça dirà come procede la crescita"

Per parlare di Inter e non solo a TMW Radio, durante Maracanà,è intervenuto l'ex calciatore Massimo Paganin. Ecco le sue parole:

Sulla Juventus

"Sta facendo bene la coppia Ronaldo-Higuain, ci sta. Higuain ha dimostrato la voglia di tenersi il posto e su questo Sarri punta. Sarà difficile ad oggi che qualcuno possa portargli via il posto, visto anche il modulo che sta proponendo. Ci vorrà del tempo per l'adattamento al suo calcio, ma con il Bayer ha dato un saggio della sua consapevolezza e forza".

Su De Ligt

"Sta crescendo, ma partiamo da una base ottima. Sarà il punto di riferimento per il futuro. ha fatto bene a venire in Italia, dove imparare cose importanti per il suo futuro".

Sull'Inter

"Conte va a giocarsi la partita, vuole vedere come sta maturando la sua squadra, come riescono a gestire partite difficili. Non ci si aspetta che vada a vincere, ma non è detto. Vedremo come uscirà con la testa la squadra dal campo. Ci darà un po' di indicazioni. La partita con la Juve? L'Inter è l'avversario storico, ma la partita di stasera potrebbe dare delle certezze, una fiducia importante in vista di questa sfida. Con il Barcellona passerà dal centrocampo e da Sensi e Brozovic l'esito della partita".