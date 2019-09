TMW RADIO - Pagliari: "Mercato, il Milan poteva fare di più"

© foto di Chiara Biondini

A Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, ha parlato il procuratore Silvio Pagliari per un punto sull'ultima sessione di mercato.

Sulle ultime operazioni

"Si arriva sempre al rush finale? E' una caratteristica italiana. Per me si dovrebbe fare dal 1° al 31 luglio e basta, ma si arriverebbe fino alla fine anche lì. La Fifa sta rivedendo queste situazioni, perché ci sono campionati che chiudono prima di altri. Serve chiudere prima dell'inizio del campionato. Una volta avevi il mercato di novembre per 'riparare', oggi a gennaio, e non serve più a niente. Servirebbe tornare appunto a novembre".

Sulla regina del mercato

"Si fa fatica a trovarla, ci sono state Lazio, Roma, Napoli, Inter e Juve che hanno fatto grandi cose. Mi aspettavo qualcosa di più dal Milan, speriamo non paghi alla fine Giampaolo, che non può ambire più del quinto o sesto posto".

Su Icardi

"Una telenovela che è durata sin troppo, non si è mai vista una gestione del genere, quella di un grande giocatore. Quando un giocatore non è gradito, devi trovare la soluzione prima. Hanno fatto un capolavoro all'Inter, ma uno come lui doveva scendere a più miti consigli già a giugno. Il giocatore non era più voluto e si è tolto un problema".

Sulla Sampdoria

"Di Francesco ne verrà fuori da questa situazione. Ci si deve ricompattare".

Su Antenucci al Bari

"Ha sposato il progetto, vuole giocare tutte le domeniche e vuole essere protagonista in questa società. E' una sfida che rispecchia il progetto ambizioso del club".

Su Gabbiadini

"Manolo è voluto tornare alla Samp a gennaio, è innamorato di questi colori. E' arrivata una proposta negli ultimi giorni dall'estero e che il 99% dei giocatori avrebbe accettato, ma lui vuole fare bene a Genova e vuole tornare in Nazionale. Vuole andare in doppia cifra".