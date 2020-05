tmwradio Paolillo: "Triplete Inter, che soddisfazione. Moratti se lo meritava"

L'ex dirigente Ernesto Paolillo è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dell'anniversario del Triplete.

Che ricordo ha?

"E' un ricordo meraviglioso, fu un'adrenalina incredibile. Era un sogno che si realizzava, soprattutto per il presidente Moratti, che per anni aveva creato una squadra che arrivasse a vincere. E' stato un grande lavoro di équipe".

Un pensiero su Moratti?

"Grande disponibilità ad ascoltare i collaboratori e anche nel sollevare quello che poteva non andare bene. E' stato sempre una guida. Eravamo tutti desiderosi che potesse avere la soddisfazione di portare a casa quella Coppa".

Quanto manca a questa Inter per tornare grande?

"Non manca tantissimo. L'assetto societario è tornato ad alti livelli. La vedo di nuovo compatta e ben sistemata nella gestione del club. Non penso che manchi molto per tornare a vincere e sono ottimista per il futuro".