TMW RADIO - Perinetti: "Il Genoa finalmente ha puntato sull'esperienza"

Il lavoro per la prima volta da separati di Marotta e Paratici.

“Sono due grandissimi professionisti, con caratteristiche e caratteri diversi. Marotta è un dirigente a tutto tondo, Paratici è un acuto osservatore con le capacità di scavare profili interessanti. Due capisaldi delle rispettive società. Entrambi per quanto io li stimi credo che abbiano fatto il massimo per Inter e Juventus”.

Le qualità di un direttore sportivo si vedono più quando si cede che quando si compra?

“Sono due attività correlate. Non è facile migliorare la Juventus, così come non è facile convincere i giocatori ad andarsene. È una società tra le cinque migliori d’Europa”.

La Juventus affidandosi ai parametri zero con pesanti ingaggi, può andare incontro alle difficoltà nel cedere i giocatori proprio per gli alti stipendi?

“È normale avere questi costi di stipendi per una grande squadra. I top player hanno ingaggi importanti. Quando devi cedere il problema reale è proprio la volontà del giocatore nel trasferirsi in un altro club”.

Il Genoa è partito bene ed ha elementi importanti.

“Anche l’anno scorso la partenza è stata eccezionale, poi il Genoa si è perso. Quest’anno è stato fatto qualcosa di più mirato e funzionale, Andreazzoli è stato bravo ad ottenere giocatori mirati. Non solo sono arrivati giocatori bravi e rivendibili, ma anche di personalità ed esperienza”.

Il mercato del Napoli?

“Ha preso giocatori molto importanti, ma ha perso un difensore leader come Albiol. Proprio per questo dobbiamo dare tempo alla coppia Manolas-Koulibaly”.

"Vorrei farmi un augurio: spero presto di essere giudicato, perché vorrebbe dire aver trovato un nuovo lavoro".