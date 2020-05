tmwradio Pochesci: "C in campo solo per il Bari. Serie A finirà con playoff-playout"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di mister Sandro Pochesci, che ha detto la sua sui temi più attuali del calcio italiano.

Che ne pensa delle nuove decisioni prese per ripartire?

"I presidenti della Serie C hanno deciso di non giocare. Qual è il problema? Il Bari vuole andare in B ed ha interesse a riprendere. Oggi ripartiranno facendo un playoff con poche squadre, perché nessuno può permettersi certe cifre per i tamponi. Vogliono giocare solo le squadre che hanno speso cifre folli e saranno costrette ancora a giocare con squadre come il Renate. C'è anche il rischio che la Serie C morirà. Si tornerà ad un calcio dove chi ha più soldi vince".

Come andrà allora?

"Non si finirà il campionato normalmente ma si farà con i playoff. Il protocollo non ti permette di fare il campionato. Quindi partiranno subito con la nuova formula. Serie B uguale e Serie C si faranno solo i playoff, perché interessa solo la quarta squadra che sale in B. Infortuni? Dovuti allo stress. Gli fanno finire un campionato che per loro, mentalmente, era finito".

Lotta per il quarto posto. L'Atalanta che ha fatto del suo dinamismo una delle sue armi, potrebbe essere penalizzata?

"Se non hai intensità, esce fuori la qualità. E chi ce l'ha, sarà avvantaggiata".