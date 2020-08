tmwradio Pochesci: "Juve, sì allo scambio Dybala-Pogba. E vedrei bene Dzeko"

Mister Sandro Pochesci a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato così le notizie del giorno.

Dybala-Pogba: farebbe lo scambio? Sarebbe di natura tecnica o per motivi di bilancio?

"Ci guadagnerebbe la Juve, visto che il centrocampo ha fatto acqua da tutte le parti. Si avrebbe così un centrocampo fisico. Se poi davanti riuscissero a prendere Dzeko, sarebbe di nuovo una squadra di livello. Sarebbe l'ultimo vero tentativo per Ronaldo di vincere la Champions con la Juve".

E se la scelta fosse stata tra Dybala e Ronaldo?

"Io vorrei vedere Ronaldo, Mbappè e Dzeko lì davanti".

E un scambio Dybala-Benzema?

"Per Dybala il calcio spagnolo è più indicato rispetto alla Premier, dove sarebbe un pesce fuor d'acqua. Benzema da quando è andato via CR7 sono passati anni. Prenderei Asensio e poi Dzeko, che in questa Juve sarebbe perfetto"

Vedendo il Lipsia, che chi tra i tifosi del Milan rimpiange già il mancato arrivo di Rangnick:

"Vorrei vedere certi progetti vincere, prima di tutto. Sono belle realtà, che abbiamo anche noi in Italia, vedi l'Atalanta. Vorrei vedere un progetto simile in una società italiana, magari come la Roma. In casa Milan non si poteva ricominciare con i giovani. Giusto ripartire dallo stesso tecnico che ha fatto bene, a cui va permesso di cominciare la stagione e continuare la sua strada".