tmwradio Sannino: "Ilicic giocatore speciale. Immobile poco celebrato ma straordinario"

Mister Giuseppe Sannino ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, le notizie del momento. Ecco le sue parole:

Dybala ha fatto la migliore stagione alla Juve?

"Ha fatto quello che doveva fare anche negli anni scorsi. E' cresciuto, più gli anni passano e più ha coscienza dei propri mezzi. Ormai è un top player e lo sa anche lui. In questi anni alla Juve ha fatto sempre il suo dovere. Deve cercarsi sempre lo spazio, proprio per le sue caratteristiche. Quest'anno con Sarri ci si aspettava un ingabbiamento di questi campioni in uno schema preciso e invece non è stato così. Anche Sarri si è adattato e ha capito come si allena alla Juve. La sua bravura è stata questa, di aver capito che avrebbe potuto fare poco con le sue idee lì e adattarsi. Non credo che si vedranno mai le sue idee alla Juve. Serve gestire un parco giocatori del genere. A farlo meglio di tutti è stato Allegri".

Può diventare un leader Dybala?

"E' un ragazzo silenzioso. Non ha bisogno di farsi sentire. Mi piace vedere il rispetto dei suoi compagni di squadra nei suoi confronti. Perché se l'è conquistato facendo grandi cose sul campo".

Il giocatore che l'ha delusa e quello che l'ha colpita di più in Serie A?

"Direi Ilicic mi ha stupito. Ci sono stati due campionati però quest'anno. Prima del Covid entusiasmante con la sfida Juve-Lazio e poi quello finale completamente diverso. E faccio i complimenti all'Atalanta, con ragazzi davvero straordinari".

Lei ha allenato Ilicic. Sta vivendo una situazione particolare. Che ne pensa?

"E' un ragazzo straordinario, mai sopra le righe. In questi anni lo abbiamo visto diversamente, faceva 99 ma non arrivava mai a 100. Adesso si è trasformato in un leader. Dispiace ora per questa situazione, spero torni presto".

Immobile invece poco celebrato. Perché?

"E' un giocatore che ha grande velocità. E poi ha sempre fatto tanti gol. Non è celebrato come tutti gli altri e questo fa pensare. A volte si parla tanto di giocatori che devono ancora dimostrare, mentre Immobile ha fatto la sua carriera e ha sempre dimostrato il suo valore. Ha fatto qualcosa di straordinario e credo che sarà molto importante per la nostra Nazionale".