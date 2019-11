TMW RADIO - Sconcerti: "Balotelli, brutta storia. Lukaku ricorda Chinaglia"

© foto di Federico De Luca

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul prossimo turno di Serie A e non solo.

Su Ronaldo

"Se non lo convochi, vuol dire che c'è qualcosa di reale che devi far scomparire il più presto possibile. Non ci vedo niente di pericoloso in questa esclusione. E' il miglior giocatore della Juve, la fortuna è che chi lo sostituisce, uno tra Higuain e Dybala, in questo momento ha un rendimento alto. I danni così sono minimi".

Su Balotelli

"E' una brutta storia, allontanato per scarso impegno non c'è scusa. E' raro vederlo, ci sono dei momenti in cui non si dà il meglio di se stessi, ma venire allontanati per scarso impegno è la cosa peggiore che possa capitare ad un giocatore. O sbagliava Grosso o Balotelli ha veramente fatto qualcosa che non è consentito. Nazionale? Continua a 'studiare' meno di prima. I mezzi ce li ha, ma si dimentica troppo spesso di averli".

Su Piatek

"Sono d'accordo con Pioli, viene servito male. Il Milan ha Suso che mette i migliori palloni in area, ma non sono i palloni di Piatek, che è uno che ha controllo e tiro. Non ha un trequartista che lo aiuti. L'arrivo di Ibrahimovic? Per me darebbero via Piatek, anche se lui non è un centravanti".

Su Torino-Inter

"Lukaku e Belotti mi intrigano molto. Lukaku è giovane e ha già fatto un pò di carriera, anche in Nazionale. Belotti fa movimenti più da atleta puro. Belotti spinge più con potenza, Lukaku mi ricorda Chinaglia".

Su Tonali e Zaniolo

"La Roma è troppo più forte del Brescia. C'è il rischio che si trovino spesso l'uno contro l'altro. Non credo che abbia fatto bene il cambio di allenatore al Brescia".

Sulla Lazio

"Deve continuare a vincere perché è partita male e sta ritrovando una certa continuità. Deve stare lassù, è una delle squadre più complete. La vedevo dopo Juve e Napoli. Era una squadra che, dopo anni che gioca con gli stessi uomini, era in una situazione per poter essere competitiva fino in fondo".