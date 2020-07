tmwradio Sconcerti: "Con Osimhen Napoli da Scudetto? Un uomo non decide nulla"

vedi letture

Per parlare del campionato è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti.

Più Sarri prigioniero di se stesso o Conte?

"Sarri è stato più vittima che colpevole alla Juventus, gli è stata data una squadra sbagliata. Conte ha ricevuto tanto e ha fatto qualcosa. Ma anche qualcosa di sbagliato".

Anche in caso di fallimento, Sarri andrebbe confermato. Che ne pensa?

"Sarebbe un buon programma ma non so quanto sarebbe accettabile. La Juve di solito è molto sensibile se perde la Champions. Dobbiamo vedere come perdi la Champions: se perdi nettamente, allora anche la società si distanzierebbe nettamente da Sarri. Di sicuro c'è che è una squadra sbagliata per Sarri. Inoltre prende troppi gol questa Juve, c'è qualcosa che non va a livello di schema".

Osimhen ufficiale al Napoli. Così è una squadra da Scudetto?

"Un uomo non decide nulla. Bisognerà capire cosa prenderanno gli altri. Di certo Osimhen aggiungerà al Napoli, anche se andrà via Milik".

Cosa ne pensa della stagione deludente del Genoa?

"Il Verona è nettamente più forte. Se viene a Marassi per vincere, lo fa. Se basta un pareggio, credo che il Verona glielo possa concedere sul campo, ma non credo che concederà la vittoria. Dovrà fare tutto il Genoa. Il Lecce vedrà un Parma già soddisfatto e credo possa vincere. Deve vincere il Genoa e non credo sarà facilissimo".

Fiorentina, tifosi non molto convinti dalla conferma di Iachini:

"Non dispiace, non lo avrei tenuto però. E' una squadra che parte molto coperta ma muove molti giocatori in contropiede. E questo è il calcio moderno. Se poi gli saranno dati i giocatori adatti, non vedo perché non dovrebbe fare un buon campionato".