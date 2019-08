TMW RADIO - Sconcerti: "Dzeko è più forte di Lukaku e Icardi"

A TMW Radio, durante Maracanà, Mario Sconcerti ha parlato dei maggiori temi d'attualità.

Su Icardi.

"Icardi vuole andare alla Juventus, ma secondo me la strada più probabile è il Napoli: sarebbe la squadra migliore per lui. Non ho capito la comunicazione dell'Inter in questa campagna acquisti, quando ha annunciato le cessioni di alcuni giocatori: che vantaggi ha avuto?"

L'Inter.

"Sanchez? Va benissimo, ma è alto 1.69 m. Se prima l'Inter voleva un gigante come Dzeko e adesso invece punta un giocatore basso e rapido, vuole dire che in attacco i nerazzurri dovranno cambiare gioco. Icardi? Lo vedo di più al Napoli. Dzeko è più forte di Icardi e di Lukaku, ma ovviamente il bosniaco è penalizzato dall'età".

Balotelli.

"Ha vinto tre scudetti, una Premier League, una Champions, due coppe inglesi, una Supercoppa italiana ed ha ancora 29 anni. Perché non puntarci ancora? Il Brescia ha fatto un capolavoro riportando il giocatore a casa. A Brescia si sentirà meno discriminato. Tornare a casa, dalla sua famiglia e dai suoi amici sicuramente lo aiuterà a rilassarsi e ad esprimersi al meglio. Nazionale? Le frasi di Mancini sono chiare: non ne vuole più sentire parlare".