Sconcerti: "Inter, Eriksen andrà via, a Conte non interessa "

A TMW Radio, durante A Tutto Mercato, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Godin via dall'Inter destinazione Cagliari. Operazione giusta?

"La prima parte lo scorso anno l'hanno fatta senza Godin. Era un buon giocatore di 34 anni, ma un ottimo giocatore. L'Inter ha bisogno di vendere ora, non credo che con la sua cessione risolva i problemi economici. Ma ha anche tanti problemi a centrocampo. Ha un solo titolare che è Barella, vedremo se arriverà Vidal o Kantè".

Nainggolan che rimane vuol dire che ci sono problemi per Vidal?

"Brozovic ora sembra carta straccia, dopo essere stato titolare inamovibile. Vidal si va ad aggiungere a Sensi, Gagliardini diventa la riserva di Barella, poi ci sono Eriksen e Nainggolan. Ci sono 4 giocatori per un ruolo. Credo che dovranno andare via dei giocatori. Eriksen? In campo internazionale trovi chi può prenderlo. C'è il problema dell'ingaggio alto ma il problema è che ci sono pochi soldi in giro. L'Inter per me si prepara a due tre cessioni importanti a centrocampo, una è certamente Eriksen".

Sorprendente la parabola di Eriksen all'Inter:

"Ha 29 anni, non è una novità. E' stato un errore grosso, perché a Conte quel tipo di giocatore non interessa. E' stata una delle ragioni dell'arrabbiatura di Conte a fine anno. Per me è un grande giocatore ma a usato per quello che sa fare, come Godin messo a fare il terzino".