Mario Sconcerti è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'Inter che questa serà sarà impegnata contro il Lecce: "L’Inter è un’ottima squadra, ma ha scambiato Icardi con Lukaku e bisogna capire se per i nerazzurri sarà un vantaggio. L’Inter ha una formazione che ha come garanzia soprattutto Conte, c’è un cambiamento nel tecnico, meno nella formazione. Questa sera analizzeremo le mezzali, il gioco di Conte parte da loro. Icardi? Potrebbe anche rimanere all’Inter. A questo punto sta mancando il tempo per la cessione ma anche gli offerenti. Conte con le ultimi dichiarazioni ha fatto parzialmente marcia indietro sul giocatore, ma non è solo lui che può reintegrare l’attaccante”.