TMW RADIO - Sconcerti: "Juve brutta, sta regredendo. Milan vecchio"

L'opinionista e grande firma del giornalismo sportivo italiano Mario Sconcerti parla a TMW Radio, durante Maracanà, dell'ultimo turno di Serie A.

Sulla Fiorentina

"Ha giocato bene per discreti tratti. Ultimi minuti di follia, poteva prendere anche altri gol. E' stata salvata dal Var, poi però riesce a prendere gol. La squadra sta avendo una sua continuità, dal Napoli ad oggi. Ora servono i punti. La Fiorentina non ha marcatori da mezzepunte veloci come Ilicic e Gomez. La Viola giocava in trasferta, ha tenuto bene il controllo della partita ma lo 'sfascio' finale lo ricordo solo in Barcellona-PSG in Champions".

Sul Milan

"E' vecchio, con ancora Biglia in campo davanti alla difesa. E' un Milan anche leggero, piccolo, che deve trovare agonismo. Giampaolo? E' un allenatore collaudato. Se il 60% dei tifosi lo vuole mandare via? Lo si butta via troppo presto. E a favore di chi? La squadra non va si dice, ma è una squadra? Non ha i giocatori adatti. Ha dei limiti evidenti questa squadra".

Sulla Juventus

"La simmetria è uno straordinario pregio. La Juve però al momento è brutta, non sta migliorando ma regredendo. Ora stanno intervenendo e hanno fallito".

Su Balotelli

"Rinascita? L'ambiente è quello giusto, è casa sua. Poi ha 29 anni, l'età giusta. Di errori ne ha fatti, ora o ci mette una pezza o arrivederci".

Sul Cagliari

"Affronterà il Napoli, che è nettamente più forte. E' da nono-decimo posto il Cagliari, che è stato costruito in modo molto intelligente. Si sono investiti i soldi di Barella, prendendo giocatori importanti".

Sulla Roma

"Vittoria pesante a Bologna, che ha sottovalutato una squadra di grandi giovani e grandi vecchi. Fonseca ha trovato la quadratura a centrocampo con Veretout e Cristante".