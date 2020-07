tmwradio Sconcerti: "Juve U23-Pirlo? Test per capire se può diventare allenatore vero"

A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento di Mario Sconcerti. Ecco le sue parole su Fiorentina e Juventus: "Ci si deve fidare di un imprenditore che si è fatto da solo. Non c'erano motivi per mandare via Iachini. Per il lavoro fatto era giusto riconfermarlo. Pirlo tecnico dell'U23 della Juventus? E' una storia interessante, la Juve cerca di costruirsi un tecnico all'interno della società. Gli faranno fare pura scuola per capire se potrà diventare davvero un allenatore. Lo scopo è andare ad allenare la prima squadra".