TMW RADIO - Sconcerti: "Lazio, è ora di provare a vincere lo Scudetto"

© foto di Federico De Luca

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato delle partite del weekend a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Su Inter-Roma

"Ha fatto più Conte. Se continuasse così, arriverebbe a 101 punti. E' l'unico che lo ha già fatto. Ho visto una buona Roma, con molte idee e con meno giocatori, per colpa degli infortuni. E' una squadra che è riuscita ad essere flessibile, si è difesa quando ha pensato di doverlo fare, ma ha anche attaccato molto. Mi aspetto Pellegrini protagonista, che è un giocatore fondamentale. Nell'Inter non sono convinto che giocherà Borja Valero, ma se dovesse esserlo, sarebbe importante ma in negativo. Temo possa non essere all'altezza di questa partita".

Su Dzeko

"Se avesse voluto Dzeko, l'Inter lo avrebbe preso .C'era non molta differenza tra domanda e offerta. Era un modo della Roma di tenere l'Inter in difficoltà, magari in accordo con la Juve".

Sulla Lazio

"Tutti ora vogliono arrivare in Champions, piuttosto che vincere il campionato. Per la Lazio è ora di provare a vincere il campionato. Dirselo non vuol dire vincerlo. Almeno crederci però".