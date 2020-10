tmw radio Sconcerti: "Milan-Roma una piccola finale. Tonali ottima operazione"

A parlare del prossimo turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Milan, altra vittoria ma critiche a Tonali:

"Mi sembra che Pioli lo stia mettendo dentro con il giusto minutaggio. Lui non è in discussione, può esserci sul grado di grandezza finale del giocatore ma si vede che è importante. Ha la sfortuna di avere due giocatori davanti molto importanti. Non è paragonabile a Kessiè, che ha un altro ruolo, ma con Bennacer sì, e per ora prendere il suo posto non è facile".

Lei avrebbe investito così tanto in lui o se fosse stato nel Milan avrebbe puntato su un altro ruolo?

"Il Milan è stato molto bravo nel fare questa operazione, il Covid stava facendo dimenticare Tonali. Prendere per 30 milioni un ragazzo che non è più una promessa è ottimo. E' stato bravo il Milan, che ha fatto anche leva sul tifo del ragazzo".

Ora Milan-Roma. E' una partita spartiacque per entrambe?

"Credo che sia una piccola finale tra le due squadre che hanno giocato meglio in questo inizio di stagione. Non è una partita decisiva, siamo solo alla quinta giornata. Sono le due squadre che hanno sorpreso di più dal punto di vista del gioco. La Roma va a sprazzi, il Milan è più continuo. Sarà una bella partita".