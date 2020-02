vedi letture

tmwradio Sconcerti: "Questa Juve non è una squadra. Non c'è il collettivo"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per dire la sua sui temi del momento.

Come commenti il ko della Juventus contro il Lione?

"Non è facile curare questo disagio tecnico, perché finora si è pensato, e anche Sarri lo ha fatto, che la Juventus peccasse di disattenzione da orgoglio. La stessa cosa è successa in Champions, la manifestazione dove tu vieni spinto a credere per forza. La Juve per più di un'ora è rimasta quasi in balìa di una squadra normale, che aveva qualche buon giocatore ma niente di più. Dopo poi non ha avuto nemmeno fortuna. Almeno il rigore su Dybala c'era, ma siamo davanti ad una squadra che non riesce a diventare squadra. Non c'è il collettivo".

Da cosa dipende questo fatto di non diventare squadra?

"Non credo che sentano il bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Sono convinti di essere una squadra che quando deve vincere, ci riesce. Quello che si pensava fosse un problema gestibile, è diventato un problema strutturale. E allora diventa difficile. Non è più un'influenza ma una malattia".

Manca uno come Marotta?

"Quello che arriva in superficie è un vero e proprio disagio tra Sarri e i giocatori e tra Sarri e la società. Qui c'è una specie di confusione di fondo che non permette una comunicazione corretta. Sono persone profondamente diverse".