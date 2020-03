tmwradio Sconcerti: "Serie A, decida il Governo. Zhang prepotente con Dal Pino"

Il direttore Mario Sconcerti ha detto la sua sui temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Si riprende dalla 26esima giornata, ma ora tutto passa al Governo:

"E' quello che auspicavo. E' corretto così. Sui cittadini deve decidere lo Stato. Le squadre non avevano capito che non decidevano per loro ma per decine e decine di persone. Il vero paradosso è stato che parlavano inutilmente, di qualcosa su cui non avevano competenza. Anche le partite a porte chiuse, tu sposti centinaia di persone comunque".

Tu saresti per il blocco totale?

"Non ho titoli per decidere. E' stato però dato un brutto spettacolo. Alcune società hanno provato a ragionare per propri interessi invece che per il bene comune. L'Inter non si è mossa bene. Il presidente Zhang ha offeso un dirigente come Dal Pino. E' stata una prepotenza verso un dipendente, perché lavora per la Serie A".

Un pensiero su Gazidis e quanto successo in casa Milan:

"Credo sia un dirigente quasi inopportuno, perché non parla mai con nessuno, non comunica. Non si può essere il capo di una società di calcio senza comunicare al popolo dei tifosi. Al di là delle soluzioni che prende, era buona l'idea di affidarsi a due bandiere come Boban e Maldini. Non sono d'accordo con Gazidis ma neanche Boban poteva dire che era inelegante quanto fatto da Gazidis, perché un amministratore delegato ha il dovere di fare cose che conosce soltanto lui. Quello che non ha capito Boban, che rimane una straordinaria persona, è che l'amministratore delegato è il capo di tutti i reparti e ha il diritto di fare cose senza dirla pubblicamente perché ha il dovere di difendere quell'iniziativa. Gazidis ha dimostrato di non stimare Maldini e Boban, quindi la questione non poteva che finire così".