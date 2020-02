TMW RADIO - Stendardo: "Juve al massimo con il Verona o rischia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex calciatore Guglielmo Stendardo ha detto la sua sui temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensi della Roma, che affronta il Bologna?

"Fonseca ha saputo subito dare la sua impronta di gioco, a parte qualche gara è stata costante. I risultati, tranne le ultime giornate, sono positivi. Anche il Bologna sta facendo benissimo. Con Mihajlovic in panchina riesce a fare la differenza. Troppo giovane la Roma? Sono per i giovani, ma per quelli bravi, che fanno la differenza. Anche la Roma ne ha, come Pellegrini, Under, Kluivert. Nella costruzione di un organico si deve trovare il giusto mix tra giovani bravi ed esperti. Devono essere bravi i giovani nei momenti di difficoltà, che si fanno sentire, soprattutto in una piazza importante come la Roma".

Come giudichi Petrachi?

E' un direttore che ha fatto molto bene a Torino, a Roma ha portato giocatori importanti come Smalling e Veretout. A Roma in questo momento deve fare qualche risultato. Per adesso è un giudizio positivo".

Sarri teme il Verona:

"La Juve, per l'organico che ha, vince. Deve temere soltanto se stessa. Il Verona però è forte. L'ho visto con la Lazio, si difende bene, ha un allenatore che ha dato un'impronta decisa. Ha esterni molto bravi ma anche in difesa ha giocatori fisici. Sarà una partita che la Juve deve affrontare al massimo, o rischia".

Il Napoli può rimontare per l'Europa?

"E' al decimo posto, è più vicina all'Europa League. Ci sono tantissime partite e ha tutto il tempo per recuperare. Viene da una prima parte negativa per vari fattori. Ma con il recupero di Koulibaly e Mertens, nell'undici titolare può fare bene, vincendo tutte le partite. Se troverà il giusto equilibrio, soprattutto in difesa, può assolutamente finire bene il campionato. E poi ha ancora la Coppa Italia e un ottavo di Champions contro il Barcellona ,che dovrà onorare al meglio".