Tacchinardi: "Dybala, il tempo delle coccole è finito. Che qualità Caicedo!"

L'ex calciatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà Show, ha commentato le notizie di giornata.

Un tuo giudizio su Dybala?

"L'ho sempre difeso in questi giorni, oggi però entrando a dieci minuti dalla fine cade anche l'attenuante della condizione fisica, è a tutti gli effetti un problema mentale. Non è l'atteggiamento giusto, non bisogna essere sempre coccolati, bisogna conquistarsele le attenzioni. C'è competizione, Ronaldo e Morata stanno molto meglio di lui, non può mollare. Ti deve servire da sprono, cercare di conquistarti la fiducia che manca. Quando entri devi dare molto di più".

Ti è piaciuta la Juventus di oggi?

"Mi è piaciuta molto, soprattutto nel primo tempo. Buona coppia d'attacco, Ronaldo e Morata si trovano bene, il portoghese penso abbia trovato il compagno giusto. Nella ripresa si è abbassata un po', ha rallentato l'intensità. Poi è arrivata questa Lazio mai doma, non è un caso se segni sempre la fine, vuol dire che ha grande carattere. Ci hanno sempre creduto, ha schiacciato la Juventus non con lucidità, ma con grande carattere. Mi è piaciuta la Juve, ma non molto nel secondo tempo".

Caicedo nel finale è una sentenza.

"Voglio spendere parole di elogio per questo giocatore: che gol e che qualità. Non è solo uomo d'area e non sono d'accordo con le critiche a Bonucci. Caicedo ha fatto un gol da giocata super, ricordo anche quello in Champions. Giocate da attaccante di grande livello. Caicedo lo vedo titolare".

Come hai visto Conte nel post Atalanta?

"Anche io vedo un Conte diverso. Lo reputo ancora un grande allenatore, ma quella ferocia non la vedo più come prima. Oggi era molto stizzito, ma se vediamo lo stesso Conte furente e rabbioso come gli altri anni, oggi non sembre lo stesso. E non bevo vino, sono abbastanza lucido (ride,ndr)".