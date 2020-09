tmwradio Tacchinardi: "Juve di Pirlo propositiva? Anche Sarri la voleva così"

vedi letture

L'ex calciatore e opinionista tv Alessio Tacchinardi ha parlato del campionato che verrà a TMW Radio, durante Maracanà.

Più uso del Var da parte degli arbitri. Così dice l'Ifab. Concorda?

"Mi piace una partita non lenta, cosa che fa il Var. Ma lo scorso anno ci sono state occasioni in cui si capiva perché gli arbitri non lo utilizzava. Spero finisca la pagliacciata del fallo di mano, perché abbiamo visto rigori assurdi. Ci deve essere un fallo evidente".

Cosa chiedere a questo campionato?

"Un finale thrilling, non più la Juve sempre padrona ma un campionato combattuto. E anche la proposta dei playoff sarebbe stimolante per tutto il sistema. Mi piacerebbe, anche perché sono appassionato della Nba. Potrebbe essere molto equilibrato".

E la Juve?

"Sarri ha fatto fatica a inculcare ai suoi giocatori il concetto di aggressione immediata dei portatori di palla. Non gli è riuscito di avere giocatori che difendevano e attaccavano tutti insieme. L'idea di Pirlo è quella di un calcio propositivo e puoi farlo con una squadra di livello. I fatti però dicono che anche Sarri aveva quella idea di gioco ma ha detto poi che la Juve è una squadra inallenabile, molto anarchica nei singoli. Non so quanto il centrocampo della Juve possa sostenere ritmi alti come richiesto dal tecnico".