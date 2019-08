TMW RADIO - Tesser: "Pordenone esperto. Prima la salvezza, poi chissà..."

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Bell’esordio contro il Frosinone.

“Abbiamo fatto sicuramente una buona partita, con grande applicazione e concentrazione da parte di tutto. È stata una partita equilibrata, soprattutto nel primo tempo”.

Nel precampionato avete subìto molti gol, cosa è cambiato?

“La condizione fisica è migliorata. Molti giocatori poi sono arrivati a ritiro in corso, e alcuni erano indietro. Le partite di precampionato hanno dato dei segnali, e abbiamo fatto alcune modifiche. Nelle amichevoli poi non hai quella concentrazione che poi si è vista esserci contro il Frosinone”.

Le cose da migliorare?

“Ne abbiamo molte, naturalmente. In alcuni momenti della partita ci siamo abbassati troppo e abbiamo concesso qualche cosa in più. Dobbiamo sempre migliorare entrambe le fasi”.

Chi ha interpretato meglio questa partita?

“L’interpretazione è della squadra, poi ci sono le giocate dei singoli durante la partita. Pobega è stato molto bravo, ha segnato due gol e sicuramente ha dato una spinta alla vittoria. Anche i due centrali sono stati molto bravi, due esordienti che si sono fatti trovare pronti”.

Lei ha a disposizioni molti giocatori che hanno esperienza in Serie B. Come nasce la scelta di Ciurria, lasciando in panchina Monachello.

“La tipologia di partita lo richiedeva. Ciurria abbina velocità alle qualità tecniche, e contro il Frosinone serviva un attaccante con queste caratteristiche, che poteva andare nell’uno contro uno”.

Obiettivi?

“Dobbiamo rimanere nella categoria. Abbiamo giocatori esperti, che ci aiuteranno a rimanere in Serie B. Poi ovviamente giochiamo sempre per vincere e guardiamo gli obiettivi partita dopo partita. Quando ci salveremo penseremo a migliorare”.

Le favorite?

“Il Frosinone è la grande favorita, poi ci sono le squadre che hanno tanta esperienza come Spezia, Perugia e Salernitana”.

Juventus-Napoli?

"Grande rivalità. La Juventus ha fatto una campagna acquisti importante, ma sicuramente sarà una partita più equilibrata".