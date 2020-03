tmwradio Tovalieri: "Roma, spero che Friedkin riporti il club in alto"

Il bomber Sandro Tovalieri è intervenuto a TMW Radio durante Maracanà per parlare dei temi di giornata.

Juve-Inter: chi dovrebbe schierare Sarri?

"Le scelte sono così tante in casa Juve, ma io sceglierei sempre il tridente pesante. Da quando Higuain gioca poco, la Juve ha avuto un calo in zona gol. E' un giocatore determinante. Io opterei per i tre più forti in attacco".

E Bernardeschi?

"Se dovesse giocare, lo farei giocare sempre esterno. Dovresti trovare un ruolo per le caratteristiche per ogni singolo, ma è difficile. Lo vedo comunque più un esterno".

Che ne pensi delle parole di Agnelli?

"Se l'Atalanta ha meritato, è giusto che vada in Champions".

Friedkin sta arrivando alla Roma:

"Sono i fatti che dovranno dimostrare se una proprietà nuovo passa far bene o male. Abbiamo passato degli anni in subbuglio, speriamo che la nuova proprietà possa dare lustro ad una squadra che merita di stare nell'Olimpo del calcio italiano".

Rivorresti De Rossi nel club?

"Si, perché lo conosco, ha dato tutto alla Roma ed è uscito in maniera seria. Il suo sogno è quello di tornare e magari fare l'allenatore della Primavera. Sarebbe una figura importantissima".