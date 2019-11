TMW RADIO - Tramezzani: "Nazionale, vorrei Belotti-Immobile insieme"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'ex giocatore e tecnico Paolo Tramezzani ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sulla Nazionale e sui temi del momento.

Sul Var

"E' uno strumento importante, migliorabile senz'altro. Dietro c'è l'essere umano e l'errore ci può essere. Sarebbe meglio che la decisione sia dell'arbitro, come ha detto Ancelotti. Rizzoli fa capire che ci sono, come i calciatori, arbitri più o meno bravi, che devo crescere. Davanti ad un dubbio, la Var la vado a vedere e nel caso chiedo un consiglio".

Su Tonali e Zaniolo

"Tonali è un predestinato, un centrocampista completo. E' al servizio dei compagni, sempre, ha qualità. E' già riconosciuto come un giocatore con un grande avvenire. Zaniolo è il centrocampista più completo che abbiamo in Italia. Sa giocare spalle alla porta, sa andare in profondità, sa tenere palla, inserirsi. Per i prossimi 10 anni saranno parte fondamentale della Nazionale".

Sull'attacco della Nazionale

"La speranza è che Belotti e Immobile possano giocare insieme. E possono farlo. Immobile ha bisogno di un trequartista che gli giochi vicino. Belotti è più bravo a svariare. Difficile sceglierne uno solo, io li farei giocare insieme. Nel mio tridente ideale del 4-3-3 parto da Zaniolo alto a destra, a sinistra Insigne e poi uno tra Immobile e Belotti. Il 4-2-4 sarebbe ideale per sfruttare Immobile e Belotti. Jorginho a due può giocare a centrocampo, con accanto Verratti o Tonali".