Valentini, ex dirigente FIGC: "Sospensione campionato? Si naviga a vista..."

A "Maracanà", sulle frequenze di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha commentato così il cluster del Genoa: "Si deve navigare a vista. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Il Genoa ha fatto regolarmente i tamponi, quindi i tempi d'incubazione della malattia sono piuttosto lunghi. Non so se la Lega di A stia pensando di sospendere il campionato, ma si complicherebbe il percorso delle coppe europee. Sospensione? Io ad oggi non so cosa si potrebbe fare".

