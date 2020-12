tmw radio Valentini: "Inter, la partita col Borussia ha sconfessato il mercato estivo"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così del momento dell'Inter: "La buona notizia è che se la può ancora giocare per la qualificazione Champions. Le cose non sono andate bene nelle prime partite. Ieri ha dato dimostrazione di temperamento e fiducia che prima non aveva. Quando hai un bisonte come Lukaku, pesa tanto uno come lui in attacco. La notizia più confortante è che visti i risultati di ieri non ci sarà più il rischio di un tacito accordo tra Borussia e Real. Ma è prima l'Inter che deve vincere. La gara col Borussia ha sconfessato il mercato dell'Inter. E qui Conte e Marotta devono cominciare a fare qualche riflessione. Eriksen è praticamente già in uscita, Hakimi non piace più di tanto a Conte, che gli ha preferito di nuovo Darmian, e poi Vidal, che non sembra essere stata una scelta azzeccata".