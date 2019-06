TMW RADIO - Valentini: "Totti, possibili conseguenze negative sulla squadra"

© foto di Federico De Luca

Antonello Valentini, ex dg della Figc, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei vari temi di giornata.

Sulla conferenza stampa di Totti

"Ha preso una clava e ha dato delle randellate pesanti alla società Roma. Credo che Francesco abbia subìto un atteggiamento poco limpido. Avevamo avuto qualche avvisaglia con il caso DeRossi, che peggio di così non poteva essere trattato. E' una società che non brilla per efficienza. Totti, per quello che rappresenta, andava fatto un discorso molto più franco. Si sono rimpallati un pò di accuse, è una situazione spiacevole e che temo possa riflettersi in maniera negativa sulla squadra. Magari c'è un tentativo di mettere Pallotta spalle al muro e portarlo alla vendita. Un tentativo magari capitanato da Totti. Se tutto ciò si riverberasse negativamente sulla squadra, sarebbe un delitto. Ora bisognerà vedere cosa proporrà la società alla sua tifoseria. Nel momento in cui mandi via De Rossi e tratti per far uscire Dzeko, Manolas e Kolarov, devi dire qual è la prospettiva e il futuro della squadra e gli investimenti. Fonseca poi è comunque una scommessa".