TMW RADIO - Vignola: "Col Parma si è vista una Juventus vecchio stile"

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Beniamino Vignola: “L’esordio della Juventus? Sicuramente è stato un esordio con vittoria ed è una cosa importante. Ci sono tante cose che non sono ben rodate. C’è stato questo cambio dal punto di vista del tecnico e ci si aspettavano tante cose, in realtà c’è stata una Juventus vecchio stile. Credo che la cosa più importante sia il fatto di aver assimilato bene le cose che insegnava Allegri, ovvero la capacità di soffrire. Questa credo che sia una grande dote soprattutto per le grandi squadre. La grande squadra deve sapere anche soffrire con dignità, nel modo giusto, e questo lo abbiamo visto anche a Parma. Siamo rimasti delusi dal fatto di non vedere molte facce nuove, ma avremo modo e tempo di vederle”.

Su Dybala: “Già la mossa di riproporre Higuain ha un significato importante, rimane il grande dubbio e il grande dilemma di Paulo Dybala. Quando fa vedere certe cose ci viene difficile pensare a una sua partenza, ma penso che questa settimana sarà fondamentale per il suo futuro”.

Su De Ligt: “Io credo che Bonucci e Chiellini sono due grandi giocatori. L’arrivo di De Ligt era visto anche in prospettiva futura. Stiamo parlando di un top player che desidera giocare ed è giusto che giochi, non scarterei nemmeno l’ipotesi di giocare a tre dietro.