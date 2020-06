TMW RADIO - Vignola: "Juve dalla buona rosa, ora Sarri vinca. Hellas, meriti l'Europa"

tmwradio Vignola: "Juve dalla buona rosa, ora Sarri vinca. Hellas, meriti l'Europa"

Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, interviene durante la trasmissione “Maracanà” sulle frequenze di TMW Radio. Tanti i temi trattati e queste sono le sue parole:

Sarri sostiene di aver lasciato la decisione tattica ai giocatori, ha delegato il comando?

"Sento tante critiche su quelle dichiarazioni, ma credo sia una cosa logica parlare coi tre per una scelta condivisa. Si sa che Ronaldo non voglia fare la punta centrale, non ama rimanere lì da solo. Si è criticato molto questo, anche se dovremmo parlare più di un Sarri che doveva offrire un gioco migliore attraverso anche dei risultati costanti. Vincere e divertire, cosa a cui non ho mai creduto. Vedendo la Juve oggi non è bella da vedere, non è brillante, avere Ronaldo lì davanti un po' limita la spettacolarità. Ora servono queste due gare per ribaltare la situazione".

Se Sarri non vince cosa cambia?

"Aveva già quest'anno una buona rosa, la qualità c'era e non c'è da discutere. Giusto che ci sia nel tempo, è capitato nella Juventus, ma gli ultimi anni insegnano che vincere è l'unica cosa che ti conferma. Mi aspetto una crescita in termini di compattezza e cominciare a vedere la mano di Sarri, se non vince le probabilità di permanenza diminuiranno. Non dimentico la brutta figura di Lione, ma perdere finale di Coppa e Supercoppa sono un brutto fardello addosso a Sarri".

Il Verona merita l'Europa?

"Bisogna fare un grande applauso per la stagione che sta facendo. Prima dello stop erano sorte le prime difficoltà, ma ora questa squadra non è più un fuoco di paglia. CI sono dei giocatori sul trampolino di lancio, hanno confermato la positività di questo gruppo. Giusto che si trovi a lottare per uno straordinario obiettivo, anche perchè compete sempre al meglio per le grandi. Sarebbe cosa buona e giusta per la nostra città".