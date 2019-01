Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato dal palco in occasione della presentazione del 15° Torneo Amici dei Bambini, in corso di svolgimento in questi minuti a Milano. Questo quanto raccolto dagli inviati di TMW: "La Serie A è uno dei campionati più difficili da gestire, per questo proviamo a utilizzare il VAR nel migliore dei modi. Tutti i nostri arbitri lo vedono come un aiuto di cui non è possibile fare a meno. Ricordo che la tecnologia in campo nasce per eliminare gli errori clamorosi. Il suo obiettivo non è quello di rendere una partita perfetta. Non sarebbe possibile, ci sarà sempre qualche scontento pronto a lamentarsi di un episodio".