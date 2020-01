© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, era presente oggi assieme a tutta la famiglia all’Olimpico per assistere al derby contro la Lazio, terminato 1-1. Il giocatore, attualmente infortunato e oggetto di striscioni abbastanza beceri da parte dei tifosi biancocelesti, è stato intercettato dalle telecamere mentre lasciava lo stadio in stampelle, intonando anche un coro per i giallorossi.