TMW - Tommasi: "De Rossi? Ci sono piazze che possono motivarlo"

Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha parlato presso la sede della Lega Pro in occasione delle celebrazioni dei 60 anni della Serie C. "Mi aspetto un inizio regolare dei campionati, anche quest'anno ci sono state vicende poco edificanti. Speriamo che la Serie C possa iniziare regolarmente con 60 squadre, che possa essere avvincente e che possa regalare giovani da impiegare anche nei campionati superiori", ha detto.

Lei conosce De Rossi, che consiglio può dargli? "Non deve far decidere gli altri quando deve smettere, lui sa quanta passione ha per questo sport e ci sono piazze che possono dargli motivazioni per continuare a giocare. Ho un mio pensiero, ma lo tengo per me. Non deve far decidere gli altri quando è l'ora di smettere. Se lo vedo con una maglia diversa da quella della Roma? L'ha già vestita, quella della nazionale. Ci sono calciatori che vanno al di là della maglia".

Ci sono le condizioni per lavorare bene con i giovani? "Ci sono realtà che lavorano bene, che sono formative e che lavorano bene sui ragazzi. Bisogna aiutare questo percorso, per una lega professionistica non può non essere così. Purtroppo negli ultimi anni ci sono state situazioni diverse perché la formazione dei giovani forse non era un obiettivo perseguito nel modo migliore. La meritocrazia e far giocare i ragazzi che meritano sono i pilastri per una qualsiasi attività sportiva".

Possibile una Under 14 di Serie C? "Sono tante le innovazioni da poter fare, bisogna credere nei giovani e nei vivai. Bisogna investire sulle strutture, sugli istruttori, sulla formazione. Crederci a parole è semplice, il risultato della crescita dei giovani è a medio-lungo termine".