Fonte: dal nostro inviato, Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Problemi per il Torino nel trovare uno stadio che possa ospitare l'esordio della formazione di Walter Mazzarri in Europa League: Debrecen e Kukesi si sono opposti all'inversione di campi e i granata dovranno giocare in casa il 25 luglio, ma il Grande Torino non è disponibile. È caccia allo stadio: tra le società di serie A, soltanto l'Udinese ha dato disponibilità ad ospitare la gara. Per motivi logistici e di lontananza, il Toro sta pensando di rifiutare l'ipotesi Dacia Arena e di giocare ad Alessandria, stadio più piccolo ma più vicino per facilitare l'arrivo dei tifosi