Fonte: Emanuele Pastorella

Aspra contestazione al Filadelfia a poche ore dall'esordio in campionato della squadra di Mazzarri. Nel quartier generale del Torino è stato infatti esposto da pochi minuti questo striscione: "Grazie Presidente per questo mercato stupefacente". L'ambiente si scalda in vista della sfida di stasera contro il Sassuolo. Questa la foto scattata dall'inviato di TMW: