TMW - Turci (DAZN): "Conte concentrato sul derby. Niente turnover"

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, è stato intercettato dai microfoni di TMW a margine della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del derby con il Milan: "Conte l'ho visto sereno e concentrato, con le idee chiare. Ha già in mente la squadra che vuole vedere in campo e sugli interpreti che affronteranno questa partita. Farà delle scelte anche in base alla partita di Champions: parlerà con chi ha qualche problema fisico per capire se sono disponibili per giocare il derby. Conte è molto bravo in questo, tende a parlare spesso con i suoi giocatori".

Turnover? "No, scenderà in campo la miglior formazione possibile. È un derby, e i derby non si giocano, bisogna assolutamente vincerli. Non penserà alla partita di mercoledì, sara concentrato solo sulla partita di domani".

Il litigio fra Lukaku e Brozovic? "I confronti all'interno dello spogliatoio ci sono in tutte le squadre e questo è normale, quello che non è normale è che queste notizie vengono fuori, come succedeva anche negli altri anni. Se ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, devono essere risolti all'interno, non fuori. Per crescere serve però un cambio di mentalità".

Il derby è più importante per il Milan o per l'Inter? "Sicuramente è importante per l'Inter, soprattutto per il risultato. Per il Milan invece è importante per far cambiare idea al pubblico dopo le difficoltà di gioco di questo avvio di campionato".