TMW - Verdone: "Roma, gli infortuni hanno disintegrato la squadra"

Carlo Verdone ieri a Roma ha introdotto il docu-film su Batistuta ("a Gabriel dobbiamo tanto, il suo cuore è giustamente viola perchè Firenze è la sua seconda città ma a noi ha dato grandi soddisfazioni") e da tifoso giallorosso ha parlato a TMW della situazione della Roma: "Gli infortuni hanno disintegrato la squadra. Questo 'povero' allenatore cosa può fare, è un numero spaventoso. Ora mi aspetto che tutti ci mettano cuore, stando così le cose non si può fare tanta tattica. Per tornare a vincere credo che ci voglia ancora un po' di tempo. C'è un gap tra noi e le prime quattro. La Juve è la squadra più potente, ha più autorevolezza e autorità e compra i giocatori, pure quelli che risolvono le partite come Dybala con la Lokomotiv"

