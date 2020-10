Tonali è il primo italiano degli anni 2000 titolare in una competizione europea per club

Interessante statistica relativa Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, in campo contro il Celtic questa sera, è il primo calciatore italiano nato negli anni 2000 a giocare da titolare in una partita di Europa League e Champions League. Non sono conteggiati in questo dato i turni preliminari e playoff.