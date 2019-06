Toni: "Auguro a De Rossi di continuare a divertirsi"

© foto di Federico Gaetano

Queste le parole di Luca Toni, ex attaccante della Roma e dell'Italia, ai microfoni di Sky Sport in vista de "La Notte dei Re" di questa sera: "Su Roma-Sampdoria del 2010? Avevamo fatto un gran recupero sull'Inter, compiendo qualcosa di straordinario, ma abbiamo sbagliato quella partita e c'è costata cara. Il rapporto con Totti? Giocare con lui è un piacere. È uno che ha gli occhi dietro e fa fare gol a chiunque, sono venuto a giocare alla Roma perché se li fa fare a tutti li poteva far fare anche a me (ride, ndr). Oltre ad essere un grande giocatore, è anche un ragazzo eccezionale. È un piacere essere qui, speriamo che sia una gran serata e speriamo di aiutare persone che ne hanno bisogno. Sulla finale di Champions? Sicuramente alla vigilia il Liverpool era favorito. Non è stata una bella partita, le due squadre erano tese ed hanno sbagliato molto, ma è normale. Su De Rossi? L'ho sentito, a mio avviso deve ancora digerire quanto è successo. Conosco l'amore che ha per la Roma e per i colori della Roma. Gli auguro di trovare una giusta sistemazione e di continuare a giocare se ne ha voglia. Sui tifosi della Roma? Diciamo che sono stato qui pochi mesi, ma furono dei mesi intensi. Mi porto nel cuore il gol contro l'Inter e la corsa sotto la Curva Sud. Sono stato molto bene qui, mi fa piacere che i tifosi mi abbiano apprezzato. Giocare 6 contro 6? Non ho mai giocato in un campo così piccolo, dobbiamo trovare chi corre (ride, ndr)".