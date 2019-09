© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sessione mattutina al Filadelfia per il Torino, con Walter Mazzarri che ha diretto una partita a ranghi misti in vista del match contro il Lecce. Domani ci sarà un giorno di riposo, poi la squadra tornerà in campo martedì 10 settembre per preparare al meglio il Monday Night contro i giallorossi.